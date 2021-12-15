Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Ne Şenol Güneş ne Okan Buruk! Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın yeni hocası olmak için İstanbul'a geliyor

Ne Şenol Güneş ne Okan Buruk! Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın yeni hocası olmak için İstanbul'a geliyor

 Fenerbahçe'yle tüm ipleri kopardı! Vitor Pereira'nın yeni takımı bile belli oldu

Fenerbahçe'yle tüm ipleri kopardı! Vitor Pereira'nın yeni takımı bile belli oldu

 Menajeri iddiaları yalanlamadı! Atletico Madrid, 14 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor

Menajeri iddiaları yalanlamadı! Atletico Madrid, 14 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title