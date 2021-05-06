Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın özel uçakla Trabzon'a ardından kara yoluyla Rize'ye gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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