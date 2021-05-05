Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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