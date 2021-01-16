Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
16.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:57
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği 19. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği 19. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlı ekip, müsabaka öncesi son idmanını teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Futbolcular, idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar yaptı.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş