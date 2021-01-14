Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

14.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:24
Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirildi.

Futbolcular, idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor arasında 17 Ocak Pazar günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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