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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
16.07.2020 21:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:04

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Kaynak: AA

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