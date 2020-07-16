Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
16.07.2020 21:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:04
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Kaynak: AA