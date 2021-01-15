Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
15.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:16
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 17 Ocak Pazar günü konuk edeceği Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 17 Ocak Pazar günü konuk edeceği Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı siyahlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde devam etti.
Futbolcular, idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar yaptı.
Sakatlığı süren Benjamin Tetteh, takımdan ayrı düz koşulara başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş