Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaparak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı takım bugün Erzurum'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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