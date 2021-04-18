Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
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Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik