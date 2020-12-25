Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
25.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:16
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş