Yeni Malatyaspor Bolu Kampında Güç Depoluyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Bolu kampında günde çift antrenman yaparak güç depoluyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yabancı oyuncuların kampa katılmamasının eksikliğini hissettiğini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yeni Malatyaspor, Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan Termal Otel'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor, ilk etap kampında günde çift antrenmanla güç depoluyor. Otelin sahasındaki akşam antrenmanında futbolcular güç çalışması çalışması yaptı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, antrenmanda oyuncularıyla tek tek ilgilendi.



Basın mensuplarına açıklama yapan Sağlam, yeni sezona hazırlık için yoğun tempoda çalıştıkalrını söyledi. Sağlam, şöyle konuştu:



"Futbolcular sorumluluk duygusu içerisinde istediklerimizi yapmak için büyük gayret gösteriyorlar. Gayet güzel ve memnunuz. Memnuniyetsizliğimiz, geçen sene kadroda olup da yurt dışında olan oyuncuların kampa katılmamış olması. Sözleşme imzaladığımız yeni transferlerin de aramıza katılmamış olması. Onların da aramıza katılmasının ardından geniş ve kaliteli bir kadroyla çalışmalarımız devam edecek. Diğer taraftan da transfer çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Herkesi mutlu edecek bir Yeni Malatyaspor oluşturmak için çalışıyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncu transfer ettik. 5-6 tane daha iyi oyuncu alarak transferi tamamlamayı düşünüyoruz."



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Antrenman



-Sağlam ile röp.



(Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU DHA)