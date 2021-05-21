Yeni Malatyaspor bir sezonda 4 kırmızı kart gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yeni Malatyaspor bir sezonda 4 kırmızı kart gördü

Yeni Malatyaspor bir sezonda 4 kırmızı kart gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor'lu futbolcular 2020-2021 sezonunda 4 kırmızı kart gördü.

Yeni Malatyaspor'lu futbolcular 2020-2021 sezonunda 4 kırmızı kart gördü.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 45 puanla 15. sırada noktalayan Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu kırmızı kart gördü. Doğu Anadolu ekibinde Hafez Ankaragücü karşılaşmasında, Kubilay Kanatsızkuş Fatih Karagümrük karşılaşmasında, Semih Kaya Gençlerbirliği karşılaşmasında ve Hadebe Gaziantep FK karşılaşmasında kırmızı kart gördü. - MALATYA

Yeni Malatyaspor bir sezonda 4 kırmızı kart gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: '2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz.'
Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz."
Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Bülent Ersoy Ceyda Düvenci
Spor Ozan Tufan Arda Turan Hakan Arslan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni Malatyaspor bir sezonda 4 kırmızı kart gördü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:13:44. #1.13#

title