Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme yeniledi

04.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:08

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Thievy Bifouma'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.



Bu sezon sergilediği performans ve attığı 6 golle takımına büyük katkı sunan Bifouma ile masaya oturan sarı - kırmızılı yönetim Kongolu futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Malatya temsilcisi Bifouma ile yenilenen sözleşmeyi internet sitesinden taraftarlarına, "Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu. - MALATYA

Kaynak: İHA