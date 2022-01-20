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Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular, salonda çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Ocak, Spor, Haber

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