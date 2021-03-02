Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından
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Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından

02.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:58
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, galibiyet serilerini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, galibiyet serilerini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Emre Kocadağ, maçın ardından yaptığı açıklamada, Malatya deplasmanının zor geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Bu zor karşılaşmadan galip ayrıldık. Galibiyet serimizi devam ettireceğiz inşallah." diye konuştu.

Hakemle ilgili soruları yanıtlayan Kocadağ, "Sert zeminde zor geçen bir mücadelede taktir hakları noktasında bizim aleyhimize bazı pozisyonlar vardı. Sarı kart vereceği bazı pozisyonlar vardı. Biz bugün kazandık. O yüzden çok fazla hakem üzerinden konuşulacak bir maç gibi görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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