Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler!

Ligin 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan elde ederek 13. sırada bulunuyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetiyor. Peki, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçı 0-1 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona ermiştir.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Kerim Hafez, Ahmed, Acquah, Kubilay, Adem, Lukoki, Tetteh

Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Necip, Larin, Ghezzal, Aboubakar

İki takım 8. kez karşı karşıya geldi

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya geldi. İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

CENK TOSUN VE MONTERO YOK

Ev sahibi Yeni Malatyaspor'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Semih Kaya, Beşiktaş maçında forma giyemedi. Öte yandan Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlandı. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Montero Malatya'ya götürülmedi.

ERSİN KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ta mide rahatsızlığı geçiren kaleci Ersin Destanoğlu yerine eldivenler bugün Utku Yuvakuran'da.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 3: Ghezzal'ın arka direğe dopru kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç topu uzaklaştırdı.

Dakika 5: Beşiktaş kanatlarını kullanarak rakip kalede etkili olmaya çalışıyor.

Dakika 8: Ghezzal'ın sağ kanattan ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Yeni Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

Dakika 13: Necip'in pasıyla Atiba ceza sahasında topla buluşmak istedi. Ama kötü bir kontrol yapınca Hadebe araya girdi.

Dakika 14: Sol kanattan sıfıra inen N'Sakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç'ın üzerine gitti.

Dakika 15: Adem Büyük derin bir topal Tetteh'i savunma arkasına kaçırmak istedi. Kalesini terkeden Utku araya girdi ve topu taca gönderdi.

Dakika 17: Ghezzal'ın pasıyla Atiba savunmanın arkasına sarkıp topla buluştu. Wallace araya girip Atiba'ya vuruş şansı tanımadı.

Dakika 20: Tetteh, sol kanatta Rosier ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Yeni Malatyaspor sol kanattan bir duran top şansı elde etti.

Dakika 22: Savunma arkasına atılan topta Hadebe'nin hatası ile topla buluşan Larin, ceza sahasına sokulup topu geriye çıkarttı. Aboubakar'ın gelişine vuruşunda top savunmadan döndü.

Dakika 23: Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunda Utku topu ayağıyla çeldi.

Dakika 32: Josef'in sol kanattan ceza sahasına doğru havalandırdığı topa Rosier kafayı vurdu. Havalanan topu Ertaç zorlanmadan kontrol etti.

Dakika 38: Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yandan auta gitti.

Dakika 40: Ghezzal ceza sahası yayına doğru sokulup sol ayağıyla vuruşunu yapmak istedi. Ama savunma geçit vermedi.

Dakika 42: İlk yarının son bölümlerinde oyun orta sahaya sıkıştı. İki takım da karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

Dakika 44: Tetteh'in sakatlığı nedeniyle kısa bir süre duran oyun yeniden başladı.

Dakika 58: Aboubakar'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Atiba, dar açıdan güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Dakika 60: Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte büyük bir karambol yaşandı. Topu önünde bulan Welinton'un vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya gitti.