Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşısında 9. randevusuna çıkacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşısında 9. randevusuna çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşısında 9. randevusuna çıkacak

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar tamamlandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar tamamlandı.

Milli aranın ardından deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor'da çalışmalar tamamlandı. Bugün İstanbul'a gidecek olan sarı-siyahlılarda hedef ise puan veya puanlarla dönmek. Lig tarihinde 9. kez Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, oynanan 8 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Beşiktaş ile 1 de beraberliği bulunan Malatya temsilcisi, 6 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Bu mücadelelerde kalesinde 10 gol gören sarı-siyahlılar, siyah-beyazlıların filelerini 4 kez havalandırabildi. Yeni sezona evinde Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Gaziantep FK galibiyeti ile ligde 6 puanla 7. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'a karşı tek galibiyetini 15 Aralık 2019'da deplasmanda alan Yeni Malatayaspor, yarın da bu başarısını tekrarlamak için sahaya çıkacak.

Saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak olan müsabakayı Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetecek. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Vodafone Park'ta açıyor! İşte Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Vodafone Park'ta açıyor! İşte Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları

 Beşiktaş'ta Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı

 Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL

Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Tanju Özcan Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Ünal Karaman Max Meyer Çağdaş Atan Sergen Yalçın Uğur İbrahim Altay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşısında 9. randevusuna çıkacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 01:48:24. #1.11#