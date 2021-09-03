Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, günün ikinci antrenmanı, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcular, idmanda çeşitli çalışmalar yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş