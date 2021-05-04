Yeni Malatyaspor beraberlik sayısını 14'e çıkardı

Süper Lig'in 39. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak puanını 41'e yükselten Yeni Malatyaspor, 37. maçında 14. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 39. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak puanını 41'e yükselten Yeni Malatyaspor, 37. maçında 14. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, Kayserispor karşılaşmasıyla Süper Lig'de 37. maçını oynadı. Adem Büyük'ün 65. dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor, bu sezonki 14. beraberliğini alarak puanını 41'e yükseltti. Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 37 maçın 9'un da galip geldi, 14'ünde mağlup oldu, 14'ünde de berabere kaldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı