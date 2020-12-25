Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

25.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:41
Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ligin son sırasındaki Erzurumsppor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ligin son sırasındaki Erzurumsppor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Ligde 14 hafta sonunda 20 puanla 8. sırada bulunan sarı-siyahlılar, hafta sonu konuk edeceği Erzurumspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan taktik çalışmaya bütün futbolcular katılırken, sakatlığı düzelen Lukoki'nin de Erzurumspor maçı kadrosunda yer alacağı ifade edildi.

Taktik çalışmada ideal on birde Olcay'ın yerine Tetteh'e şans veren Hamza Hamzaoğlu futbolcularına rehavet uyarısında bulundu.

Yeni Malatyaspor - Erzurumspor müsabakası Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

(Bahadır Aytekin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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