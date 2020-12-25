Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ligin son sırasındaki Erzurumsppor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.