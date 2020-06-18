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Yeni Malatyaspor Batuhan Memiş'i unutmadı

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Yeni Malatyaspor karton taraftar uygulaması kapsamında stadının özel bir bölümüne 4 yıl önce kaybettiği taraftarı Batuhan Memiş'in karton fotoğrafını koydu.

Yeni Malatyaspor Batuhan Memiş'i unutmadı
18.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:06

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Yeni Malatyaspor karton taraftar uygulaması kapsamında stadının özel bir bölümüne 4 yıl önce kaybettiği taraftarı Batuhan Memiş'in karton fotoğrafını koydu.

Yeni Malatyaspor Kulübü, 2016 yılında bir akrabasının kabir ziyaretinden yaya olarak dönerken mezarlık içerisinde bir aracın çarpması sonucu 18 yaşında vefat eden Batuhan Memiş adlı taraftarını unutmadı.

Şeref tribününe Malatyalı siyaset, spor adamı, sanatçı ve tanınan kişilerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de karton fotoğrafını koyan kulüp, genç yaştayken kaybettiği taraftarının da fotoğrafını tribüne yerleştirdi.

Karton taraftarı hayata geçiren birçok Süper Lig kulübünden farklı olarak maket fotoğrafları stadının tribünlerine ücretsiz yerleştiren sarı-kırmızılı kulüp, uygulama kapsamında 'Vazgeçmek yok Malatya' başlığıyla binlerce kişiye ulaşmayı amaçlıyor.

Şeref tribününde Atatürk, Turgut Özal, İsmet İnönü, Hamit Fendoğlu, Kemal Sunal, Kenan Işık, Fahri Kayhan, Oktay Kaynarca, Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Batuhan Memiş ve Mersedes Kadir'in karton fotoğrafına yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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