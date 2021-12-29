Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu'nun da yer aldığı belirtildi.

Ziyarette futbola ilişkin genel konular üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

PFDK'dan Caner Erkin'e 3 maç ceza

PFDK'dan Caner Erkin'e 3 maç ceza

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title