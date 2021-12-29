Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu'nun da yer aldığı belirtildi.

Ziyarette futbola ilişkin genel konular üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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