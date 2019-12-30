Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Kadromuza takviye yapabiliriz"

30.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:16

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, takımdan gidecek oyuncular ve ekonomik dengeler doğrultusunda, kadroya takviye yapabileceklerini ifade etti.

Adil Gevrek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansı ve devre arası transfer sürecini değerlendirdi.

İlk yarıyı kötü sayılmayacak pozisyonda bitirdiklerini ancak daha iyisini yapabilecek güçte olduklarını kaydeden Gevrek, "Bazı maçlarda aleyhimize verilen bariz yanlış hakem kararlarıyla puanlar kaybettik. Bazı maçlarda ise kendi hatalarımızla kayıplar yaşadık. Artık ilk yarı geride kaldı. Hatalarımızdan dersler alarak daha iyisini yapmak için önümüze bakacağız. Her zaman yeni heyecanlar, yeni umutlarla önümüze baktık. İnşallah 2020 yılı da kulübümüz adına gurur duyacağımız başarıların yaşandığı bir sene olur." ifadelerini kullandı.

Gevrek, transferde izleyecekleri yol haritasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Halihazırda elimizde güçlü bir kadro var. Ligin ilk yarısında bütün futbolcularımızın elinden geleni yapma gayreti içerisinde olması bizleri memnun etmiştir. Elbette ki formsuzluklar oldu, sakatlıklar oldu. Bunu da göz önüne alarak, gidecek oyuncular ve kulübümüzün ekonomik dengeleri doğrultusunda kadromuza takviye yapabiliriz. Zaten ilk transferimizi henüz ilk yarı bitmeden gerçekleştirdik. Forvet bölgemize kalitesini ispatlamış bir ismi, Umut Bulut'u transfer ettik. Taraftarımız rahat olsun, bugüne kadar kulübümüzün başarılı olması adına ortaya nasıl bir çalışma azmi koyduysak, bundan sonra da aynı şekilde büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA