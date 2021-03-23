Yeni Malatyaspor, Başahşehir maçı hazırlıklarına yarın başlıyor
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Yeni Malatyaspor, Başahşehir maçı hazırlıklarına yarın başlıyor

23.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:05
Yeni Malatyaspor, Başahşehir maçı hazırlıklarına yarın başlıyor

Süper Lig'de verilen milli ara nedeniyle 4 gün izin verilen Yeni Malatyaspor'da deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçı hazırlıkları yarın Antalya'da başlayacak.

Süper Lig'de verilen milli ara nedeniyle 4 gün izin verilen Yeni Malatyaspor'da deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçı hazırlıkları yarın Antalya'da başlayacak.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, 4 günlük iznin ardından yarın Antalya'da toplanıyor. Burada 5 günlük kampa girecek olan sarı-siyahlılar, ligin 32. haftasında deplasmanda oynanacak Başakşehir maçına hazırlanacak.

Süper Lig'de son 10 maçta galibiyet alamayarak kötü gidişatını sürdüren Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısında oynadığı müsabakalarda sadece 5 puan toplayabildi. Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Başakşehir deplasmanda kritik bir müsabakaya çıkacak olan sarı-siyahlılar, Antalya'da yarın başlayacak olan 5 günlük kısa kampta Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde sıkı bir hazırlık sürecine girecek. Sonrasında 29 Mart'ta Malatya'ya gelecek olan Malatya temsilcisi, hazırlıklarını maç gününe kadar burada sürdürecek.

Öte yandan Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu milli takım maçları nedeniyle ülkelerine gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, İssam Chebake'nin Fas Milli Takımına, Teenage Hadebe'nin Zimbabve Milli Takımına, Afriyie Acquah'ın Gana Milli Takımına ve Jospin Nshimirimana'da Burundi Milli Takımına çağrıldığı belirtilerek futbolculara başarılar dilendi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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