Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
21.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:32
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Top sürme ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik