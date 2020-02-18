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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

18.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:26
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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