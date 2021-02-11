Yeni Malatyaspor, Antalyaspor karşılaşması öncesi kampa girdi

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Antalya'da kampa girdi.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Antalya'da kampa girdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatyaspor takımı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu kentte başladı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş