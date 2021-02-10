Yeni Malatyaspor, Antalyaspor karşılaşması öncesinde Antalya'da kampa girecek
10.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:16
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde Antalya'da kampa girecek.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde Antalya'da kampa girecek.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor maçından sonra 2 gün izin verilen futbolcular, yarın Antalya'da toplanacak.
Yeni Malatyaspor, ligin 25. haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu kentte gerçekleştirecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine