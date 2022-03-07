Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
AA, Volkan Kaşik - Spor
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
AA / Volkan Kaşik - Spor