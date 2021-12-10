Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ettiKulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Bir süredir sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.
AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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