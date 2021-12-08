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Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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