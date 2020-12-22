Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
22.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:53
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde son çalışmasını yapan futbolcular, yarın karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Yeni Malatyaspor, saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya gidecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş