Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik