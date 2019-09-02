Yeni Malatyaspor- Alanyaspor maçının ardından - Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut

02.09.2019 01:49

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde 3'te 3 yaparak, lider olduklarını ancak lig sonunda bulundukları yerin daha önemli olduğunu söyledi.

Bulut, Süper Lig'de 3-2 galip geldikleri Yeni Malatyaspor- Alanyaspor maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada maçın ilk yarısının kendileri için çok iyi geçtiğini ifade etti.

İkinci yarıda yedikleri erken gol nedeniyle oyuncuların stres yaptığını aktaran Bulut, "İlk yarı bizim adımıza çok iyi geçti. İkinci yarıda bulduğumuz şansları iyi değerlendirmiş olsaydık 4 ve 5'e gidebilirdik. Ama şansımızı değerlendiremedik. O yüzden yediğimiz 2. gol oldu. Sonlara doğru stres ve panik oyuncularımızda arttı. Sonuçta kazandık, tüm futbolcularımı kutluyorum. BtcTurk Yeni Malatyaspor takımını kutluyorum, iyi mücadele ettiler, baskılı oynadılar. Kazandığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin "İkinci yarıda ilk yarının rehaveti mi sizde oluştu" sorusuna Bulut, "İlk yarı 3-0 olunca ikinci yarıya takım biraz rahat çıktı. Soyunma odasında 'Maç 3-0 değil, 0-0 buna göre sahaya çıkarak, kazanmamız lazım' dedim. Ama ister istemez takımda, futbolcularda rehavet oluşuyor. Futbolcularım ikinci yarı iyi mücadele etti, tebrik ederim. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz, 3'te 3 yaptık. Bugün lider olduk. Tabii bugün lider olmak önemli değil, 34. haftadan sonra nerede olduğumuz önemli." yanıtını verdi.

Kaynak: AA