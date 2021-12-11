Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı ile birlikte çıkışa geçmek istiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı ile birlikte çıkışa geçmek istiyor

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı ile birlikte çıkışa geçmek istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçla birlikte çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçla birlikte çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında evinde konuk edeceği Alanyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-siyahlı ekip, Alanya maçında galip gelerek moral kazanmanın peşinde. Alanyaspor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren kaplanlarda mutlak hedef 3 puan. Öte yandan Konya maçında forma giyemeyen Benjamin Tetteh takımla birlikte hazırlıklarına devam ederken, bir süredir sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Doğu Anadolu ekibi ile Akdeniz ekibinin aralarında oynadıkları 12 maçta her iki takımın da 4'er galibiyetleri bulunurken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı ile birlikte çıkışa geçmek istiyor

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı ile birlikte çıkışa geçmek istiyor

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı ile birlikte çıkışa geçmek istiyor

Kapılar bir bir yüzlerine kapanıyor! Andre Villas-Boas da Beşiktaş'ı reddetti

Kapılar bir bir yüzlerine kapanıyor! Andre Villas-Boas da Beşiktaş'ı reddetti

 Kimsenin aklının ucuna gelmezdi! Beşiktaş teknik direktörlük için Cherchesov'u gündemine aldı

Kimsenin aklının ucuna gelmezdi! Beşiktaş teknik direktörlük için Cherchesov'u gündemine aldı

 Fatih Terim ameliyat olacak mı? İmparator'un son durumu netlik kazandı

Fatih Terim ameliyat olacak mı? İmparator'un son durumu netlik kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title