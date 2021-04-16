Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş