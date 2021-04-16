Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü maçında sakatlandı
Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü maçında sakatlandı
Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Antony Blinken Yıldırım Akbulut
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 20:04:23. #1.14#

title