Yeni Malatyaspor, Alanya'ya Umutlu Gidiyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacakları Aytemiz Alanyaspor maçından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.



Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı çok iyi geçirdiklerini belirtti.



Takımda sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu'nun düzeldiğini ve antrenmanlara katıldığını hatırlatan Gündüz, Nijeryalı futbolcunun görev verilmesi halinde karşılaşmada forma giyebileceğini ifade etti.



Teknik direktör Erol Bulut'un takımı iyi çalıştırdığını, futbolcuların moral ve motivasyonunun da oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Gündüz, "Aytemiz Alanyaspor karşısında hedefimiz 3 puan. En kötü beraberlikle çıkmamız lazım. İnşallah galip gelen taraf biz olacağız. Zorlu bir deplasmana gittiğimizin farkındayız. Bu karşılaşmanın sonunda kazanan takım olmak istiyoruz. Takımın havası ve morali yerinde. Bir sıkıntımız yok." diye konuştu.



Aytemiz Alanyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında pazar günü saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı, Halis Özkahya yönetecek.