Yeni Malatyaspor, Akhisarspor maçına hazır
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Akhisarspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Akhisarspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.
AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri
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