Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA, Orhan Yoldaş - Spor
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Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların çeşitli çalışmalar yaptığı bildirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanı Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in de izlediği belirtildi.

AA / Orhan Yoldaş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Spor, Haberler

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