Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, 4 Mart Cuma günü saat 20: 00'de evinde oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dün göreve getirilen Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Bir süredir sakatlığı bulunan Benjamin Tetteh takımla birlikte çalışmalara başlarken, sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Stevie Mallan ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başladı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Mart, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title