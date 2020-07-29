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Yeni Malatyaspor'a "profesyonel" başkan adayı

Uzun süredir yurt içi ve yurt dışında birçok kurumda üst düzey yöneticilik (CEO) yapan Ahmet Köse, Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Yeni Malatyaspor'a
29.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:01

Uzun süredir yurt içi ve yurt dışında birçok kurumda üst düzey yöneticilik (CEO) yapan Ahmet Köse, Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Uzun yıllardır Bahc¸es¸ehir Ugˆur Egˆitim Kurumlarının o¨zellikle ABD ve diğer ülkelerdeki operasyonlarını yo¨neten Ko¨se, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Malatyaspor, dünyada ve Türkiye'deki 3 milyon Malatyalının ortak paydasıdır. Bu ortak paydayı güçlendirerek daha sürdürülebilir bir futbol ve daha sürdürülebilir yönetim şekliyle dünya markası haline getirmek hedefimiz." diye konuştu.

Köse'nin tamamı profesyonellerden olus¸an gu¨c¸lu¨ bir yo¨netim ekibi kurduğu öğrenildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bu sezonu 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Sarı-siyahlılar, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
MEHMET YABAŞ: Ahmet bey başkan olursa malatyaspor handikaplar yaşamadan yere sağlam basar birdaha bu sıkıntiları yaşamayız futbol profesyonel işi
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