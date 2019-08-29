Yeni malatyaspor'a isim ve forma sponsoru

29.08.2019 12:36



Sarı-siyahlılar, bu sezon ligde BtcTürk Yeni Malatyaspor adıyla yer alacak

Adil Gevrek: Türk futbolu adına da önemli bir imza atıyoruz

"Bizde transfer son güne kadar bitmez"

BtcTurk CEO'su Güneri: Dünya genelinde ses getirecek önemli bir anlaşmaya imza atıyoruz

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, BtcTürk markasıyla 1 yıllığına hem isim, hem de göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve BtcTürk CEO'su Özgür Güneri katıldı. Yapılan anlaşma çerçevesinde sarı-siyahlı ekip, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda BtcTürk Yeni Malatyaspor adıyla yer alacak.

Anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı adil Gevrek, "Futbolun marka değerini artırmak için böyle iş birlikleri yapmamız lazım. Bu anlaşmayla BtcTurk Malatyaspor inşallah daha da güçlü olacak. Daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Anlaşmamızın süresi 1 yıl ama inşallah uzun vadeli bir iş birliği olur. Türk futbolu adına da önemli bir imza atıyoruz. Biz normalde transferde imza atarken para veriyorduk şimdi imza atıp para alıyoruz. Hep para ödemek için değil biraz da para almak için imza atmak lazım. Anlaşmamız bir paket halinde. Yaklaşık 7,5 milyon liralık bir paket. İlk 6'ya girersek bonus var. Altyapıya da yatırım yapılacak" şeklinde konuştu.

"BİZDE TRANSFER SON GÜNE KADAR BİTMEZ" Transferin son gününe kadar çalışmalarının devam edeceğini belirten Gevrek, "Bugün bir transfer yaptık. BtcTurk'ü kadromuza kattık. Transfer sezonunun bitmesine yaklaşık 1 hafta var. Bizde transfer son güne kadar bitmez ama bu transferin bize uyum sağlayacak bir isim olması lazım. Aleksic bizim eski oyuncumuzdu. Kendisi takımından ayrılıyor. Bizim için kıymetli ve değerli bir oyuncu. Gelirse değerlendirebiliriz" dedi.

BTCTURK CEO'SU ÖZGÜR GÜNERİ: DÜNYA GENELİNDE SES GETİRECEK ÖNEMLİ BİR ANLAŞMAYA İMZA ATIYORUZ

Yeni Malatyaspor ile yapılan anlaşmanın dünyada bir ilk olduğunu ifade eden BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, "Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde ses getirecek önemli bir anlaşmaya imza atıyoruz. Dünyada ilk defa kripto para alım satım platformu ile profesyonel bir spor kulübü isim sponsorluğunda bir araya geliyor. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Türk sporuna ve Türk futboluna güveniyoruz. Özellikle önümüzdeki dönemde sporda çok farklı bir trendin geldiğini düşünüyorum. Finansal Fair Play'in hayatımıza girmesiyle orta ve uzun vadeli planı, hedefi ile beklentileri olan ve buna uygun adımları atmakta istekli kulüplerin çok daha farklı yerlere geleceğini, daha büyük başarılara imza atacağını, kısa vadeli bütçelerle parlayıp sönen başarılar değil, uzun vadeli, kalıcı, altyapısıyla hem kulübüne hem de ülkesine faydalı olacak kulüplerin önünün açıldığını düşünüyorum. Bunu da BtcTurk ve Yeni Malatyaspor iş birliğiyle fırsata dönüştürmek istiyoruz. Bugünden sonra iş birliğimizle Finansal Fair Play'i ön planda tutan, gelecekle ilgili somut vizyonu, planı ve beklentileri olan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un büyük başarılara imza atacağını, iş birliğimizin çok daha uzun yıllar farklı boyutlara taşınarak süreceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Güneri, gelecek dönemlerde Yeni Malatyaspor ile kripto parayla alım satım, transfer yapma, başarı primlerinin ödenmesi gibi uygulamaları da gerçekleştireceklerini ifade etti.



Kaynak: DHA