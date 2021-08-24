Yeni Malatyaspor 5 genç futbolcusunu kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, genç futbolcuları Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan, Burak Kavlak, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici'yi kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, genç futbolcuları Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan, Burak Kavlak, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici'yi kiraladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Doğukan Emeksiz'in Afjet Afyanspor'a, Yakup Alkan'ın Ergene Velimeşe SK'ye, Burak Kavlak'ın Esenler Erokspor'a, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici Adıyaman 1954 SK'ye 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, futbolculara yeni sezonda başarılar dilendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik