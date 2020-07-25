HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig'de küme düştü

2017 yılında Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor, bu sezon aldığı başarısız sonuçların ardından bugün evinde Gaziantep FK'yı mağlup etmesine rağmen Denizlispor'un sahasında Ankaragücü'nü yenmesi nedeniyle 3 yıl aradan sonra küme düştü.

Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig'de küme düştü
25.07.2020 23:12 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:11

2017 yılında Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor, bu sezon aldığı başarısız sonuçların ardından bugün evinde Gaziantep FK'yı mağlup etmesine rağmen Denizlispor'un sahasında Ankaragücü'nü yenmesi nedeniyle 3 yıl aradan sonra küme düştü.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor ismini alan sarı-kırmızılı kulüp, 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'i ikinci bitirerek Süper Lig'e yükselmişti. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, 3 yıl içerisinde önemli başarılara imza atmış ve bu sezonun başında da ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştı.

Sezon başında Sergen Yalçın ile anlaşan Yeni Malatyaspor, ilk kez katıldığı UEFA ön eleme maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı elemiş ikinci turda ise Sırbistan'ın Partizan ekinine yenilerek Avrupa Ligi'ne erken veda etmişti.

1 sezonda 3 teknik direktör değişikliği

UEFA'dan sonra 2019-2020 sezonuna da istediği gibi başlayamayan Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 24 puan ile tamamladı. Devre arasında Sergen Yalçın ile yollarını arayan sarı-kırmızılar ikinci yarıya ise Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başladı. Ancak Özdeş ile ligde çıktığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor'da mart ayında Özdeş ile de yollar ayrıldı.

Son olarak Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşan sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 11 maçta sadece 3 galibiyet alarak 35 puanla bir alt lige düşen takımlardan biri oldu.

Başkan Gevrek'in en kötü sezonu

Yeni Malatyaspor'un başında 6. yılını geride bırakmaya hazırlanan ve bu süre içerisinde 2. Lig'den aldığı takımı Avrupa'ya taşıyarak önemli bir başarıya imza atan Başkan Adil Gevrek, kariyerinin en kötü sezonunu yaşadı.

Başkanlığa geldikten sonra ilk sezon takımı 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşatarak 1. Lig'e yükselten Gevrek, sarı-kırmızılı kulübü 2 yıl sonra ise Süper Lig'e çıkardı. Adil Gevrek başkanlığındaki yönetimin Avrupa hedefi doğrultusunda da Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki ikinci sezonunda ligi beşinci sırada bitirerek UEFA'ya katıldı.

Başarılı geçen 2 yılın ardından Süper Lig'de üçüncü sezonunu kötü geçiren Yeni Malatyaspor, Adil Gevrek'in başkanlığında ise küme düşerek taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Dünya
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Politika
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı 3. Sayfa
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Spor
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kalacak: Aklımda sadece bu var
Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kalacak: Aklımda sadece bu var
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır
Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Sergen Yalçın, kale için transfer hedefini belirledi: Türk bir kaleci kadroya katacağız
Sergen Yalçın, kale için transfer hedefini belirledi: Türk bir kaleci kadroya katacağız
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak
Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak
Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi
Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Selçuk Yöntem Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ali Şansalan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Anne Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor 3 yıl sonra Süper Lig'de küme düştü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 01:50:09. #1.15#
title