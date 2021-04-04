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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Duarte, Cemali Sertel (Dk. 80 Aleksic), Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano (Dk. 90+2 Epureanu), Deniz Türüç (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Duarte, Cemali Sertel (Dk. 80 Aleksic), Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano (Dk. 90+2 Epureanu), Deniz Türüç (Dk. 90+2 Mahmut Tekdemir), Demba Ba (Dk. 80 Crivelli)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 60 Mallan), Ahmed Ildız (Dk. 89 Malle), Acquah, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Goller: Dk. 26 Tolga Ciğerci, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+1 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ponck, Dk. 70 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Chebake (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

71. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in arka direğe gönderdiği topa Adem Büyük gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

76. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Duarte ve Semih Kaya arasındaki hava topu mücadelesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada Demba Ba'nın kullandığı penaltıda, kaleci Abdulsamed Damlu sağına gelen topa uzandı ve meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, savunmanın müdahale ettiği top ceza sahası dışına açıldı. Ömer Ali Şahiner, topun gelişine çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ön direğe doğru hareketlenen Aleksic'e pasını attı. Bu oyuncun ayak içiyle gelişine yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-1.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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