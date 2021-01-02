Yeni Malatyaspor: 3-1
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Yeni Malatyaspor: 3-1

02.01.2021 18:08 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:13
Yeni Malatyaspor: 3-1

STAT: Eryaman HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich- Kitsiou (Dk.30 Erdi Dikmen), Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik (Dk. 86 Şahverdi) Lobzhanidze, Endri( Dk.86 El Hadji) Paintsil (Dk.60 Adzic), Boligni (Dk.

STAT: Eryaman 

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum 

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich- Kitsiou (Dk.30 Erdi Dikmen), Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik (Dk. 86 Şahverdi) Lobzhanidze, Endri( Dk.86 El Hadji) Paintsil (Dk.60 Adzic), Boligni (Dk.85 Börven) YENİ MALATYASPOR: Ertaç- Zeki (Dk.68 Mustafa Eskihellaç), Wallece, Semih, Hafes, Ndayishimiye, Ahmed, Olcay (Dk.46 Chebake), Fofana, Kubilay (Dk.46 J.Topalli) Umut (Dk.46 Tetteh) GOLLER: Dk.4 Lukasik, Dk.37 Paintail (pen.) Dk.88 Börven (Ankaragücü)  - Dk.76 Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor) SARI KARTLAR: Dk.19 Kitsiou, Dk.79 Friedrich, Dk.81 Lukasik (Ankaragücü) Dk.14 Olcay Şahan, Dk.81 Semih Kaya, Dk.82 Hafez (Yeni Malatyaspor) KIRMIZI KARTLAR: Dk.83 Hafez (Yeni Malatyaspor) 

Süper Lig'in 16'ncı haftasında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.4'üncü dakikada sol kanattan Paintsil topu ceza sahasına ortaladı, kaleci Ertaç'tan seken topu Lukasik ağlara gönderdi: 1-0.12'nci dakikada sağ kanattan Umut topu içeri çevirdi, Kubilay'ın vuruşunda top dışarı çıktı. 35'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Paintsil, Olcay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 37'nci dakikada Paintsil'in penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-0. 57'nci dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Zeki Yavru kafayı vurdu top az farkla auta gitti. 73'üncü dakikada Mustafa'nın ceza sahasına çevirdiği topta Topalli'nin vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Ricardo topu uzaklaştırdı. 76'ncı dakikada Mustafa'nın gönderdiği topu Tetteh indirdi,  Youssouf düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.84'üncü dakikada oyuncular arası yaşanan tartışması sonrası VAR'dan gelen uyarıyla Volkan Bayarslan Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına çıkardı. 

88'inci dakikada sağ kanattan Lobzhanidze'nin içeriye çevirdiği topta Börven altıpasın içerisinde topu ağlara gönderdi: 3-1.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

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