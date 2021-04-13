Yeni Malatyaspor 13 maçtır galibiyete hasret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor 13 maçtır galibiyete hasret

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor 13 maçtır galibiyete hasret

Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Helenex Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 13 maça yükseldi.

Şampiyonluk takibindeki Fenerbahçe 3 puanı kaptı! Sarı Kanarya, Gaziantep'i 3-1'le geçti
Şampiyonluk takibindeki Fenerbahçe 3 puanı kaptı! Sarı Kanarya, Gaziantep'i 3-1'le geçti
Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi
Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi

Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Helenex Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 13 maça yükseldi.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını üzmeyi sürdürüyor.

Ligdeki son galibiyetini 20. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı 2-1'lik sonuç alan Helenex Yeni Malatyaspor, sonrasında oynadığı 13 maçı da kazanamadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray'a (1-0), Trabzonspor'a (2-0), İttifak Holding Konyaspor'a (3-2), Beşiktaş'a (1-0), Yukatel Denizlispor'a (3-2) ve Medipol Başakşehir'e (3-1) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0), Göztepe (2-2), Fraport TAV Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1), Gaziantep (2-2), Fenerbahçe (1-1) ve Kasımpaşa ile (0-0) berabere kaldı.

Helenex Yeni Malatyaspor, söz konusu 13 maçta sadece 7 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 32 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunan ve 34 puan toplayan Malatya ekibi, 16. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Mehtap Ar Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor 13 maçtır galibiyete hasret - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:00:06. #1.15#
title