Yeni Malatyaspor: 1-1
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Yeni Malatyaspor: 1-1

26.02.2021 18:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:10
Yeni Malatyaspor: 1-1

STAT: EryamanHAKEMLER: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Mustafa Akbaş (Dk.46 Polomat), Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.78 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias (Dk. 88 Srdan Spiridonoviç), Mugni (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Mustafa Akbaş (Dk.46 Polomat), Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.78 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias (Dk. 88 Srdan Spiridonoviç), Mugni (Dk.46 Sefa), Ayite, Sandro LimaYENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Wallece, Karim Hafez, Hadebe, Ahmed Ildız (Dk. 90+2 Fernando Ruben), Zeki Yavru, Stephen Mallan (Dk.46 Umut Bulut),  Mustafa Eskihellaç (Dk.88 Jetmir Topallı), TettehGOLLER: Dk.34 Tetteh, Dk.60 Ertaç Özbir (KK) (Yeni Malatyaspor)SARI KART: Arda (Gençlerbirliği) KIRMIZI KARTLAR: Ayite (Gençlerbirliği) - Semih Kaya (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.6'ncı dakikada Candeias'ın sağdan ortasında topla buluşan Sandro Lima'nın ön direkte kafa vuruşunda top kale dereği yanından auta çıktı.10'uncu dakikada Mallan'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top kaleci Nordfeldt'den döndü. Dönen topu savunma son anda kornere çeldi.18'inci dakikada Ayite, ceza sahası dışında Semih Kaya'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, VAR incelemesinin ardından Semih Kaya'yı kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı. 23'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu Soner Kullandı. Top kalecinin sağından yan direğe çarparak auta çıktı.29'uncu dakikada Candeias'ın ortasında Soner'in vuruşunda kaleye giden topu Chebake, son anda kornere çeldi.34'üncü dakikada savunmadan topu alan Mustafa Eskihellaç, yaklaşık 35 metre topu sürdü. Topu ceza yayı üzerinde sağ taraftan gelen Tetteh'e aktardı. Ceza sahası içine giren Tetteh topu filelere gönderdi: 0-1.60'ıncı dakikada orta sahadan aldığı pasla rakip kaleye yönelen Ayite yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top direkten kaleci Ertaç'a çarparak filelere giiti: 1-1.76'ncı dakikada savunmadan topu alan Mustafa Eskihellaç tek başına tüm savunmayı geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa'nın vuruşunda top auta gitti. Kalan sürede karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Gençlerbirliği sahasında Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

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