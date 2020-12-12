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Futbol: Süper Lig

12.12.2020 21:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:14
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın ÖgelFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Sosa), Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 Sinan Gümüş), Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 Thiam), Pelkas (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Sosa), Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 Sinan Gümüş), Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 Thiam), Pelkas (Dk. 71 Novak), Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (Dk. 79 Olcay Şahan), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 88 Ahmet Ildız), Tetteh, Adem Büyük (Dk. 66 Zeki Yavru), Umut Bulut

Goller: Dk. 9 Adem Büyük (Penaltıdan), Dk. 21 Umut Bulut, Dk. 47 Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mert Hakan Yandaş, Dk. 45+3 Gökhan Gönül, Dk. 89 Luiz Gustavo (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Hafez, Dk. 78 Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

47. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 3'e çıkardı. Konuk ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Hafez'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

55. dakikada Yeni Malatyaspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Orta sahada kazandığı topla ceza sahasına yönelen Kubilay Kanatsızkuş, meşin yuvarlağı soldan bindiren Benjamin Tetteh'in önüne bıraktı. Tetteh'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Cisse'nin ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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