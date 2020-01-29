Yeni Malatya Stadyumunda deprem kaynaklı herhangi bir soruna rastlanmadı

29.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:00

Yeni Malatya Stadyumunda deprem kaynaklı herhangi bir soruna rastlanmadığı bildirildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı tetkikler sonucu Yeni Malatya Stadyumunda herhangi bir "taşıyıcı kolon hasarı ve yıkılma" gibi deprem kaynaklı bir soruna rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Stadımızda yapılan inceleme sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından yazılan raporda, 2017 yılında tamamlanan Yeni Malatya Stadyum binası deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş olup, 24.01.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında yaptığımız incelemelerde taşıyıcı sistemde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA